Отец Месси отреагировал на слухи, что Лионель останется в "Барселоне" до лета 2021 года
Сегодня стало известно, что нападающий Лионель Месси с вероятностью в 90 процентов останется в "Барселоне" на сезон 2020/21.
Как сообщает Deportes Cuatro, отец футболиста Хорхе Месси подтвердил, что такой вариант действительно рассматривается.
Таким образом, звёздный аргентинец может отработать свой контракт с "сине-гранатовыми" до конца и уйти в другую команду в качестве свободного агента.
Напомним, что президент "Барсы" Жозеп Бартомеу хочет продлить соглашение с Месси до 2023 года, но тот отказывается.
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