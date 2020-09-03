Отец Месси отреагировал на слухи, что Лионель останется в "Барселоне" до лета 2021 года

Сегодня стало известно, что нападающий Лионель Месси с вероятностью в 90 процентов останется в "Барселоне" на сезон 2020/21.

Как сообщает Deportes Cuatro, отец футболиста Хорхе Месси подтвердил, что такой вариант действительно рассматривается.

Таким образом, звёздный аргентинец может отработать свой контракт с "сине-гранатовыми" до конца и уйти в другую команду в качестве свободного агента.

Напомним, что президент "Барсы" Жозеп Бартомеу хочет продлить соглашение с Месси до 2023 года, но тот отказывается.

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