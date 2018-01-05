Отец Месси подтвердил наличие пункта об уходе из "Барселоны" в случае независимости Каталонии

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Отец Месси подтвердил наличие пункта об уходе из "Барселоны" в случае независимости Каталонии

Хорхе Месси, отец нападающего "Барселоны" Лионеля Месси, подтвердил, что в контракте его сына есть пункт о возможном уходе из клуба в случае независимости Каталонии.

"Было сказано много неправды. Есть соглашение, что Лионель останется в "Барселоне", если клуб будет продолжать выступать в топ-лиге. Если Каталония станет независимой, Лионель будет играть в "Барселоне" только при условии, что клуб будет участвовать в конкурентоспособном чемпионате" - цитирует Месси-старшего Marca.

Не пропустите: Месси не собирается уходить из "Барселоны" в случае отделения Каталонии. | http://soccernews.ru

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