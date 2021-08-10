Отец Месси подтвердил переход игрока в ПСЖ

Фото: инстаграм Хорхе Месси/Автор неизвестен

Лионель Месси станет игроком ПСЖ в самое ближайшее время.

Отец игрока Хорхе в разговоре с La Sexta сказал следующие слова: "Да, Лео подпишет контракт с ПСЖ уже сегодня".

Как сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо, окружение Месси работает над тем, чтобы договоритс=ься с парижанами об официальном объявлении и пресс-конференции в среду.

В скором времени футболист вылетит в Париж.

Напомним, что Месси подпишет контракт с ПСЖ на два года с опцией продления на еще один сезон и зарплатой в размере 35 миллионов евро за сезон.

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