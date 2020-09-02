Отец Месси прибыл в Барселону

Хорхе Месси, отец капитана "Барселоны" Лионеля Месси, прибыл в Барселону, сообщает Sky Sports.

Lionel Messi's father and agent has touched down in Spain for crunch talks with the Barcelona hierarchy over his son's future. — Sky Sports News (@SkySportsNews) September 2, 2020

Напомним, что у отца аргентинского футболиста запланирована встреча с президентом клуба Жозепом Бартомеу, на которой будет обсуждаться возможный уход игрока.

Ранее сообщалось, что Месси намерен расторгнуть контракт с "Барселоной" и присоединиться к "Манчестер Сити".

Клуб в свою очередь не собирается отпускать Месси бесплатно и требует сумму отступных в размере 700 миллионов евро.

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