Отец Месси прибыл в Барселону

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Отец Месси прибыл в Барселону

Хорхе Месси, отец капитана "Барселоны" Лионеля Месси, прибыл в Барселону, сообщает Sky Sports.

Напомним, что у отца аргентинского футболиста запланирована встреча с президентом клуба Жозепом Бартомеу, на которой будет обсуждаться возможный уход игрока.

Ранее сообщалось, что Месси намерен расторгнуть контракт с "Барселоной" и присоединиться к "Манчестер Сити".

Клуб в свою очередь не собирается отпускать Месси бесплатно и требует сумму отступных в размере 700 миллионов евро.

Читайте также: Месси согласовал с "Манчестер Сити" контракт на 700 миллионов евро. | http://soccernews.ru
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