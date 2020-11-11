Отец Месси прокомментировал информацию о контакте с ПСЖ

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Отец Месси прокомментировал информацию о контакте с ПСЖ

Хорхе Месси, отец аргентинского нападающего "Барселоны" Лионеля Месси, опроверг информацию о том, что он контактировал с представителями "Пари Сен-Жермен".

"Хватит выдумывать! Это ложь", - цитирует Хорхе Месси Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось, что ПСЖ намерен провести переговоры с Месси уже в январе.

Напомним, что контракт 33-летнего Месси с "Барселоной" истекает летом 2021 года. Таким образом, следующим летом аргентинец сможет перейти в другой клуб бесплатно. Форвардом также интересуются "Интер" и "Манчестер Сити".

В нынешнем сезоне Месси провел за "Барселону" 10 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи.

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