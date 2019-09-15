Отец Месси провел переговоры с "Интер Майами"

Отец капитана "Барселоны" Лионеля Месси провел встречу с представителями клуба MLS Дэвида Бекхэма "Интер Майами", передает Mirror.

Ранее сообщалось, что бывший капитан сборной Англии предлагал футболисту по окончании сезона перейти в "Интер Майами". "Барселона" в свою очередь готова подписать с Месси пожизненный контракт.

На данный момент форвард продолжает восстанавливаться после травмы.

32-летний аргентинец выступает в "Барселоне" с 2003 года. Вчера, 14 сентября, каталонцы разгромили "Валенсию" (5:2).

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