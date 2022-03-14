Отец Месси работает над возвращением сына в "Барселону"
Фото твиттер ПСЖ
Форвард ПСЖ Лионель Месси может летом вернуться в "Барселону", сообщает журналист Адриен Гренье.
По информации источника, отец 34-летнего футболиста уже связывался с руководством каталонского клуба по этому поводу.
Стороны контактировали несколько дней назад. Пока неизвестно, заинтересованы ли "сине-гранатовые" в возвращении своей легенды.
Месси перешёл из "Барсы" в ПСЖ в августе 2021 года, сыграл 26 матчей, забил 7 голов и сделал 11 ассистов.
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|Команда
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|Реал Мадрид
|20
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|19
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|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
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|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14