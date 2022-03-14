Отец Месси работает над возвращением сына в "Барселону"

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Отец Месси работает над возвращением сына в "Барселону"

Фото твиттер ПСЖ

Форвард ПСЖ Лионель Месси может летом вернуться в "Барселону", сообщает журналист Адриен Гренье.

По информации источника, отец 34-летнего футболиста уже связывался с руководством каталонского клуба по этому поводу.

Стороны контактировали несколько дней назад. Пока неизвестно, заинтересованы ли "сине-гранатовые" в возвращении своей легенды.

Месси перешёл из "Барсы" в ПСЖ в августе 2021 года, сыграл 26 матчей, забил 7 голов и сделал 11 ассистов.

Не пропустите: Месси и Неймар подверглись оскорблениям со стороны фанатов ПСЖ. | http://soccernews.ru
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