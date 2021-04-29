Отец Месси сказал Лапорте, что нужно сделать "Барсе" для сохранения аргентинца
Фото: инстаграм Лионеля Месси
Хорхе Месси, отец капитана "Барселоны" Лионеля Месси, провел переговоры с президентом клуба Жоаном Лапортой.
По сведениям Televisión Española, во время разговора отец аргентинца дал понять, что Месси хочет остаться в клубе при условии, что состав будет усилен для борьбы за победу в Лиге Чемпионов.
При этом отмечается, что 33-летний Месси готов пойти на понижение зарплаты.
Месси доволен нынешним развитием команды. Напомним, что "Барса" выиграла Кубок Испании и борется за победу в Ла Лиге.
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|Команда
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|О
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|19
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|3
|Атлетико Мадрид
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|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
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|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
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|Осасуна
|20
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|Алавес
|20
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|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
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|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
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|Леганес
|20
|14
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