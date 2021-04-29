Отец Месси сказал Лапорте, что нужно сделать "Барсе" для сохранения аргентинца

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Отец Месси сказал Лапорте, что нужно сделать "Барсе" для сохранения аргентинца Фото: инстаграм Лионеля Месси

Хорхе Месси, отец капитана "Барселоны" Лионеля Месси, провел переговоры с президентом клуба Жоаном Лапортой.

По сведениям Televisión Española, во время разговора отец аргентинца дал понять, что Месси хочет остаться в клубе при условии, что состав будет усилен для борьбы за победу в Лиге Чемпионов.

При этом отмечается, что 33-летний Месси готов пойти на понижение зарплаты.

Месси доволен нынешним развитием команды. Напомним, что "Барса" выиграла Кубок Испании и борется за победу в Ла Лиге.

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