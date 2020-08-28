Отец Месси сказал руководству ПСЖ, что футболист решил перейти в "Манчестер Сити"

1 Теги псжбарселоналионель мессиманчестер сити

Отец Месси сказал руководству ПСЖ, что футболист решил перейти в "Манчестер Сити"

Спортивный директор ПСЖ Леонардо хотел пообщаться с отцом форварда "Барселоны" Лионеля Месси Хорхе о возможном переходе игрока в парижский клуб. Об этом сообщает  L'Équipe.

По данным источника, Месси-старший вежливо отказался от разговора, подчеркнув, что сын уже решил присоединиться в "Манчестер Сити".

Напомним, несколько дней назад аргентинец сообщил руководству "Барселоны" о том, что намерен покинуть клуб. Футболиста не устраивает политика команды. Контракт Месси с каталонцами рассчитан до 2021 года. Сумма отступных форварда - 700 миллионов евро.

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Комментарии

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Карлыч69
Карлыч69

Месси в ПСЖ и не собирался переходить, потому что там играет его злейший враг Мауро Икарди.

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