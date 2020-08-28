Отец Месси сказал руководству ПСЖ, что футболист решил перейти в "Манчестер Сити"
Спортивный директор ПСЖ Леонардо хотел пообщаться с отцом форварда "Барселоны" Лионеля Месси Хорхе о возможном переходе игрока в парижский клуб. Об этом сообщает L'Équipe.
По данным источника, Месси-старший вежливо отказался от разговора, подчеркнув, что сын уже решил присоединиться в "Манчестер Сити".
Напомним, несколько дней назад аргентинец сообщил руководству "Барселоны" о том, что намерен покинуть клуб. Футболиста не устраивает политика команды. Контракт Месси с каталонцами рассчитан до 2021 года. Сумма отступных форварда - 700 миллионов евро.
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