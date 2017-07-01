Отец Месси: "Свадьба - самая важная игра в жизни Лионеля"
Хорохе Месси, считает свадьбу сына "самой важной игрой в жизни".
Напомним, что сегодня в Росарио состоялась свадьба аргентинского форварда Лионеля Месси с подругой детства Антонеллой Роккуццо.
На свадьбе присутствовало около 260 гостей, включая звезд футбола.
"Свадьба - самая важная игра в жизни Лионеля", - сазал Месси-старший.
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