Отец Месси: "Свадьба - самая важная игра в жизни Лионеля"

Хорохе Месси, считает свадьбу сына "самой важной игрой в жизни".

Напомним, что сегодня в Росарио состоялась свадьба аргентинского форварда Лионеля Месси с подругой детства Антонеллой Роккуццо.

На свадьбе присутствовало около 260 гостей, включая звезд футбола.

"Свадьба - самая важная игра в жизни Лионеля", - сазал Месси-старший.

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