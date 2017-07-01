Отец Месси: "Свадьба - самая важная игра в жизни Лионеля"

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Отец Месси: "Свадьба - самая важная игра в жизни Лионеля"Хорохе Месси, считает свадьбу сына "самой важной игрой в жизни".

Напомним, что сегодня в Росарио состоялась свадьба аргентинского форварда Лионеля Месси с подругой детства Антонеллой Роккуццо.

На свадьбе присутствовало около 260 гостей, включая звезд футбола.

"Свадьба - самая важная игра в жизни Лионеля", - сазал Месси-старший.

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