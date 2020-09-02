Отец Месси встретился с президентом "Барселоны" Бартомеу: итоги переговоров

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Отец Месси встретился с президентом "Барселоны" Бартомеу: итоги переговоров

Сегодня, 2 сентября, состоялась встреча президента "Барселоны" Жозепа Бартомеу и Хорхе Месси, отца и агента нападающего Лионеля Месси.

По информации Sport.es, переговоры между сторонами результата не принесли.

Месси-старший пытался договориться о мирном уходе своего сына из каталонского клуба уже этой осенью.

Бартомеу, в свою очередь, настаивал на том, чтобы форвард остался в команде, поскольку на него рассчитывает новый главный тренер Рональд Куман.

В итоге собеседники компромисса так и не нашли, общение между ними продолжится в ближайшие дни. Аргентинец в это время с "Барсой" тренироваться не будет.

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

У Лео нет силы воли, чтобы отказаться от таких сумм

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Обоим Месси кабздец ... Хе-хе ...

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