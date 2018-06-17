Отец Милинковича-Савича выбрал для сына идеальный клуб

Отец хавбека "Лацио" Сергея Милинковича-Савича поговорил о будущем своего сына.

"Я много раз говорил Сергею, что "Ювентус" идеально подходит для него. В Турине есть престижный клуб, который доминирует в Италии в течение многих лет. У него была бы отличная возможность расти.

Он мог бы выиграть Скудетто, Кубок Италии, да и внести свой вклад в Лиге Чемпионов. "Ювентус" всегда далеко доходит в этом турнире. Если туринцы выиграют этот престижный трофей, то Сергей мог бы даже помечтать о "Золотом мяче" - приводит слова отца Football Italia.

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