Отец Начо Фернандеса: "К такому вызову сын готовился всю свою жизнь"

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Отец Начо Фернандеса: "К такому вызову сын готовился всю свою жизнь"Отец защитника мадридского "Реала" Начо Фернандеса Хосе Мария высказался о предстоящем противостоянии его сына и форварда французского ПСЖ Неймара.

"Он готовился к таким вызовам всю свою жизнь. Он готов противостоять этому. Он не боится, наоборот. Он так же с нетерпением ждет этой игры, как и НеймарЭто гены, которые закладываются в "Реале". Он знает, насколько он будет важен. Если он сделает свою работу хорошо, его поздравят, но если он потерпит неудачу, понесет наказание", - цитирует Хосе Марию Фернандеса El Pais.

Напомним, Верратти сравнил Верратти с Роналду. | soccernews.ru

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