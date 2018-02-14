Отец Начо Фернандеса: "К такому вызову сын готовился всю свою жизнь"

Отец защитника мадридского "Реала" Начо Фернандеса Хосе Мария высказался о предстоящем противостоянии его сына и форварда французского ПСЖ Неймара.

" Он готовился к таким вызовам всю свою жизнь. Он готов противостоять этому. Он не боится, наоборот. Он так же с нетерпением ждет этой игры, как и Неймар. Это гены, которые закладываются в "Реале". Он знает, насколько он будет важен. Если он сделает свою работу хорошо, его поздравят, но если он потерпит неудачу, понесет наказание ", - цитирует Хосе Марию Фернандеса El Pais.

Напомним, Верратти сравнил Верратти с Роналду. | soccernews.ru