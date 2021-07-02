Отец нападающего сборной Украины исключил переезд сына в Россию

Фото: твиттер УЕФА

Александр Довбик, отец нападающего сборной Украины Артема Довбика, прокомментировал будущее сына.

"В российский чемпионат Артем точно не переедет. Дома Артем говорит с нами на украинском. Просто у них в командах все русскоязычные, поэтому он и привык. Когда приезжает к нам, то говорит как мы", - заявил Довбик-старший.

Отметим, что футболист, забивший победный гол в ворота Швеции на Евро-2020, подвергся критике в Украине за интервью на русском языке.

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