Отец Неймара дал обещание Пересу

Теги неймарфлорентино пересреал мадридпсж

Отец Неймара дал обещание ПересуПо информации испанской прессы, между отцом вингера французского ПСЖ Неймара и президентом мадридского "Реала" Флорентино Пересом существует устная договоренность о том, что самый дорогой игрок планеты в будущем перейдет в стан королевского клуба.

В частности, сообщается, что Неймар да Силва Сантос дал обещание боссу "сливочных" о том, что его сын переберется именно в его клуб, если он примет решение сменить команду.

Напомним, ПСЖ готовится к возможному уходу Неймара в "Реал". | soccernews.ru

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