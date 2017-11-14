Отец Неймара дал обещание Пересу

По информации испанской прессы, между отцом вингера французского ПСЖ Неймара и президентом мадридского "Реала" Флорентино Пересом существует устная договоренность о том, что самый дорогой игрок планеты в будущем перейдет в стан королевского клуба.

В частности, сообщается, что Неймар да Силва Сантос дал обещание боссу "сливочных" о том, что его сын переберется именно в его клуб, если он примет решение сменить команду.

Напомним, ПСЖ готовится к возможному уходу Неймара в "Реал". | soccernews.ru