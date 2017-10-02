Отец Неймара: "Если бы сын хотел выиграть "Золотой мяч", он остался бы в "Барселоне"

Отец вингера французского ПСЖ Неймара Неймар да Силва Сантос объяснил решение своего сына покинуть каталонскую "Барселону".

"Ему нужен был этот вызов, он пришел сюда, чтобы выиграть Лигу Чемпионов. У него есть впереди пять лет, чтобы достичь этой цели. Клуб находится на правильном пути. Если бы его целью был выигрыш "Золотого мяча", он остался бы в "Барселоне", - цитирует Неймара-старшего sport.es.

Напомним, Дани Алвес получил бонус от ПСЖ за трансфер Неймара. | soccernews.ru