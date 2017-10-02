Отец Неймара: "Если бы сын хотел выиграть "Золотой мяч", он остался бы в "Барселоне"
Отец вингера французского ПСЖ Неймара Неймар да Силва Сантос объяснил решение своего сына покинуть каталонскую "Барселону".
"Ему нужен был этот вызов, он пришел сюда, чтобы выиграть Лигу Чемпионов. У него есть впереди пять лет, чтобы достичь этой цели. Клуб находится на правильном пути. Если бы его целью был выигрыш "Золотого мяча", он остался бы в "Барселоне", - цитирует Неймара-старшего sport.es.
Напомним, Дани Алвес получил бонус от ПСЖ за трансфер Неймара. | soccernews.ru
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|7
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|9
|Вильярреал
|7
|10
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|Леванте
|7
|9
|11
|Сельта Виго
|7
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|Хетафе
|7
|8
|13
|Атлетик Бильбао
|7
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|Эспаньол
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|8
|15
|Депортиво Ла-Корунья
|7
|7
|16
|Жирона
|7
|6
|17
|Лас Пальмас
|7
|6
|18
|Эйбар
|7
|6
|19
|Алавес
|7
|3
|20
|Малага
|7
|1