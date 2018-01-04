Отец Неймара хочет, чтобы его сын перешел в "Реал" уже следующим летом

Отец форварда французского ПСЖ Неймара хочет, чтобы его сын перешел в мадридский "Реал" уже следующим летом.

Как информирует El Chiringuito, Неймар да Силва Сантос уже занялся поисками жилья для своего сына в столице Испании. Поиски в этом ему оказывает защитник королевского клуба Марсело.

Напомним, Месси намерен отговорить Неймара от возможного перехода в "Реал". | soccernews.ru