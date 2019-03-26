Отец Неймара: "Когда сын падает, его обвиняют в симуляции, если он остается на ногах, то получает травмы"

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Отец Неймара: "Когда сын падает, его обвиняют в симуляции, если он остается на ногах, то получает травмы"

Отец бразильского нападающего ПСЖ Неймара заявил, что он не согласен с обвинениями в адрес своего сына в симуляции.

"Порой Неймар предпочитает не рисковать и упасть на газон, чтобы не получить повреждение. Когда сын падает, его обвиняют в симуляции, если он остается на ногах, то получает травмы. Лучше он будет просто Неймаром", - приводит слова Неймара да Силвы Cadena Ser.

В нынешнем сезоне 27-летний Неймар провел за ПСЖ 23 матча во всех турнирах, в которых забил 20 голов и отдал 11 результативных передач. Контракт форварда с ПСЖ действует до лета 2022 года.

Не пропустите: Неймар и ПСЖ начали переговоры о новом контракте. | http://soccernews.ru

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