Отец Неймара: "Когда сын падает, его обвиняют в симуляции, если он остается на ногах, то получает травмы"
Отец бразильского нападающего ПСЖ Неймара заявил, что он не согласен с обвинениями в адрес своего сына в симуляции.
"Порой Неймар предпочитает не рисковать и упасть на газон, чтобы не получить повреждение. Когда сын падает, его обвиняют в симуляции, если он остается на ногах, то получает травмы. Лучше он будет просто Неймаром", - приводит слова Неймара да Силвы Cadena Ser.
В нынешнем сезоне 27-летний Неймар провел за ПСЖ 23 матча во всех турнирах, в которых забил 20 голов и отдал 11 результативных передач. Контракт форварда с ПСЖ действует до лета 2022 года.
Не пропустите: Неймар и ПСЖ начали переговоры о новом контракте. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|28
|77
|2
|Лилль
|29
|57
|3
|Лион
|29
|53
|4
|Марсель
|29
|47
|5
|Сент-Этьен
|29
|46
|6
|Реймс
|29
|46
|7
|Монпелье
|29
|42
|8
|Ренн
|28
|41
|9
|Ницца
|29
|41
|10
|Страсбур
|29
|39
|11
|Ним
|28
|37
|12
|Анжер
|29
|36
|13
|Бордо
|29
|34
|14
|Тулуза
|29
|32
|15
|Нант
|28
|31
|16
|Монако
|29
|30
|17
|Амьен
|29
|29
|18
|Генгам
|29
|22
|19
|Дижон
|29
|21
|20
|ФК Кан
|29
|20