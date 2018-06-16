Отец Неймара контактировал с руководством "Барселоны"

Форвард ПСЖ Неймар может вернуться в "Барселону".

Как сообщает Tribalfootball, отец бразильца встретился с представителями каталонцев и предложил клубу услуги Неймара.

По информации ресурса, предложение по покупке Неймара получили все сильнейшие европейские клубы.

Напомним, что Неймар перешел в ПСЖ из "Барселоны" за 222 миллиона евро.

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