Отец Неймара контактировал с руководством "Барселоны"

2 Теги псжбарселонанеймар

Отец Неймара контактировал с руководством "Барселоны"

Форвард ПСЖ Неймар может вернуться в "Барселону".

Как сообщает Tribalfootball, отец бразильца встретился с представителями каталонцев и предложил клубу услуги Неймара.

По информации ресурса, предложение по покупке Неймара получили все сильнейшие европейские клубы.

Напомним, что Неймар перешел в ПСЖ из "Барселоны" за 222 миллиона евро.

Читайте также: Неймар озвучил "Реалу" требования по своему переходу. | http://soccernews.ru

Комментарии
ВИКТОР

нах не надо

Ответить
Роман

Правильно,пусть лучше поможет Реалу в 4раз подряд взять ЛЧ))

Ответить

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Неймар и компания вступают в бой: Бразилия встретится со Швейцарией

Неймар и компания вступают в бой: Бразилия встретится со Швейцарией

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов