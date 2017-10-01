Отец Неймара: "Месси, Суарес, Ракитич и Пике пытались убедить сына остаться в "Барселоне"

Отец вингера французского ПСЖ Неймара Неймар да Силва Сантос объяснил выбор своего сына, решившегося летом покинуть каталонскую "Барселону".

"Он находился в зоне комфорта в "Барселоне", для него лучшим выбором было остаться. Но он захотел выйти из этой зоны. Все его друзья - Месси, Ракитич, Суарес, Пике - пытались удержать его. Это было очень сложно, но Неймар действительно хотел уйти в ПСЖ, и мы его поддержали", - цитирует Неймара-старшего RMC Sport.

Напомним, отец Неймара высказался о конфликте своего сына с Кавани. | soccernews.ru