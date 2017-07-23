Отец Неймара может встретиться с руководством "Барселоны"

Сегодня отец форварда каталонской "Барселоны" Неймара может встретиться с руководством "сине-гранатовых".

Как информирует Mundo Deportivo, вчера Неймар Сантос прибыл в Нью-Йорк, чтобы посмотреть дебютную предсезонную игру команды, за которую играет его сын. Учитывая это, руководство "Барсы" наверняка предпримет попытки встретиться с отцом своего футболиста, который также является и его агентом, дабы обсудить ситуацию с возможным уходом бразильца во французский ПСЖ.

Напомним, лидеры "Барсы" уже встретились с отцом Неймара. | soccernews.ru