Отец Неймара: "Мы оправданы по делу о фальсификации документов при переходе в "Барселону"

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Отец Неймара: "Мы оправданы по делу о фальсификации документов при переходе в "Барселону"

Отец и агент нападающего "Барселоны" Неймара заявил, что с его сына сняли обвинения о махинациях с документами при переходе в каталонский клуб.

"Мы с радостью узнали новость об оправдании Неймара. Теперь этот процесс официально закрыт. Значит, все наши документы в полном порядке. Нас обвиняли четыре года и все это время мы были в подвешенном состоянии", - приводит слова отца Неймара Mundo Deportivo.

Напомним, что 25-летний Неймар перешел из "Сантоса" в "Барселону" в 2013 году за 88 миллионов евро.

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