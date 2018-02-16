Отец Неймара: "На моего сына все набросились словно стервятники"

Отец форварда ПСЖ Неймара защитил своего сына, которого обвинили в поражении команды от "Реала" (1:3) в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов.

"Бывают люди, которые ведут себя как стервятники, набрасывающиеся на падаль. Порой они используют свою посредственную в прошлом карьеру, чтобы высказаться. Им суждено вечно оставаться в тени более талантливых игроков. Поэтому им и приходится как-то выплескивать свое недовольство. Они ждут поражения сильных, чтобы выйти на охоту.

Могу сказать следующее: мы проиграли битву, а не войну. Против моего сына начали войну еще во время, когда он был еще ребенком. Он бьется изо всех сил и после неудач становится лишь сильнее", - написал бразилец в Instagram.

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