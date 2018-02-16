Отец Неймара: "На моего сына все набросились словно стервятники"
Отец форварда ПСЖ Неймара защитил своего сына, которого обвинили в поражении команды от "Реала" (1:3) в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов.
"Бывают люди, которые ведут себя как стервятники, набрасывающиеся на падаль. Порой они используют свою посредственную в прошлом карьеру, чтобы высказаться. Им суждено вечно оставаться в тени более талантливых игроков. Поэтому им и приходится как-то выплескивать свое недовольство. Они ждут поражения сильных, чтобы выйти на охоту.
Могу сказать следующее: мы проиграли битву, а не войну. Против моего сына начали войну еще во время, когда он был еще ребенком. Он бьется изо всех сил и после неудач становится лишь сильнее", - написал бразилец в Instagram.
Не пропустите: Неймар обвинил Эмери в поражении ПСЖ от "Реала". | http://soccernews.ru
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|Команда
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|О
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|ПСЖ
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|2
|Монако
|26
|56
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|Марсель
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|4
|Лион
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|Нант
|25
|38
|6
|Монпелье
|25
|37
|7
|Бордо
|25
|35
|8
|Ренн
|25
|34
|9
|Ницца
|25
|34
|10
|Генгам
|25
|33
|11
|ФК Кан
|25
|31
|12
|Дижон
|25
|31
|13
|Страсбур
|25
|30
|14
|Сент-Этьен
|25
|30
|15
|Тулуза
|25
|26
|16
|Лилль
|25
|26
|17
|Амьен
|25
|25
|18
|Анжер
|25
|25
|19
|Труа
|24
|24
|20
|Метц
|25
|18