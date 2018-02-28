Отец Неймара назвал сроки восстановления своего сына

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Отец Неймара назвал сроки восстановления своего сынаОтец ведущего форварда ПСЖ Неймара назвал сроки восстановления своего сына, который получил травму лодыжки в воскресном матче французской Лиги 1 против "Марселя".

"В ПСЖ уже знают, что клуб не сможет рассчитывать на Неймара в матчах в течение шести-восьми недель. Независимо от того, понадобится операция или нет", - приводит слова Неймара да Силву Сантоса L'Equipe.

Напомним, Неймар рискует пропустить матч против сборной России. | soccernews.ru

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