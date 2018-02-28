Отец Неймара о травме своего сына: "В среду примем решение"

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Отец Неймара о травме своего сына: "В среду примем решение"Отец форварда ПСЖ Неймара прояснил ситуацию с травмой своего сына, которую он получил в воскресной игре французской Лиги 1 против "Марселя".

"Мы ждем, чтобы переговорить с ПСЖ для разрешения ситуации. Это решение он не может принять сам, так как он не является доктором, так же как и я. В среду прилетит врач сборной Бразилии, и мы вместе примем решение. Мы хотим, чтобы Ней восстановился и вернул свою лучшую форму", - цитирует Неймара да Силву Сантоса fichajes.com.

Напомним, сегодня ПСЖ без Неймара снова сыграет с "Марселем". | soccernews.ru

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