Отец Неймара - об обвинениях сына в изнасиловании: "Это сложная ситуация"



Неймар да Силва, отец бразильского нападающего ПСЖ Неймара отреагировал на обвинения своего сына в изнасиловании.

"Это сложная ситуация. Если мы быстро не скажем правду, то проблемы посыпятся лавинообразно. Если нам будет необходимо показать переписку сына с этой женщиной, то мы сделаем это", - приводит слова отца Неймара USA Today.

Также отец форварда добавил, что у его сына был секс с женщиной, но по обоюдному согласию. Кроме того он рассказал, что располагает доказательствами факта шантажа сына юристом женщины.

Не пропустите: Неймар прокомментировал обвинения в изнасиловании. | http://soccernews.ru