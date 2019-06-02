Отец Неймара - об обвинениях сына в изнасиловании: "Это сложная ситуация"

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Отец Неймара - об обвинениях сына в изнасиловании: "Это сложная ситуация"
Неймар да Силва, отец бразильского нападающего ПСЖ Неймара отреагировал на обвинения своего сына в изнасиловании.

"Это сложная ситуация. Если мы быстро не скажем правду, то проблемы посыпятся лавинообразно. Если нам будет необходимо показать переписку сына с этой женщиной, то мы сделаем это", - приводит слова отца Неймара USA Today.

Также отец форварда добавил, что у его сына был секс с женщиной, но по обоюдному согласию. Кроме того он рассказал, что располагает доказательствами факта шантажа сына юристом женщины.

Не пропустите: Неймар прокомментировал обвинения в изнасиловании. | http://soccernews.ru
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