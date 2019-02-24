Отец Неймара оценил вероятность форварда в "Реал"

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Отец Неймара оценил вероятность форварда в "Реал"

Неймар да Силва, отец бразильского нападающего ПСЖ Неймара, заявил, что его сын не перейдет в мадридский "Реал".

"Неймар покинул "Барселону" не из-за Месси. Ему позвонил эмир Катара и мы заинтересовались этим. Он сказал, что хочет построить топ-клуб, которому нужна суперзвезда.

Неймар не покинет ПСЖ и не перейдет в "Реал", - приводит слова форварда AS.

Ранее сообщалось, что Неймар разочарован переходом в ПСЖ и хочет вернуться в Испанию. В данный момент бразилец восстанавливается после перелома пятой плюсневой кости правой ноги.

В нынешнем сезоне он провел 23 матча за ПСЖ во всех турнирах, забил 20 мячей и отдал 11 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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