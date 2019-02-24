Отец Неймара оценил вероятность перехода форварда в "Реал"
Неймар да Силва, отец бразильского нападающего ПСЖ Неймара, заявил, что его сын не перейдет в мадридский "Реал".
"Неймар покинул "Барселону" не из-за Месси. Ему позвонил эмир Катара и мы заинтересовались этим. Он сказал, что хочет построить топ-клуб, которому нужна суперзвезда.
Неймар не покинет ПСЖ и не перейдет в "Реал", - приводит слова форварда AS.
Ранее сообщалось, что Неймар разочарован переходом в ПСЖ и хочет вернуться в Испанию. В данный момент бразилец восстанавливается после перелома пятой плюсневой кости правой ноги.
В нынешнем сезоне он провел 23 матча за ПСЖ во всех турнирах, забил 20 мячей и отдал 11 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|25
|57
|2
|Атлетико Мадрид
|25
|50
|3
|Реал Мадрид
|24
|45
|4
|Хетафе
|25
|39
|5
|Севилья
|25
|37
|6
|Алавес
|25
|37
|7
|Бетис
|25
|36
|8
|Реал Сосьедад
|24
|34
|9
|Валенсия
|25
|33
|10
|Атлетик Бильбао
|25
|33
|11
|Эйбар
|25
|31
|12
|Леганес
|25
|30
|13
|Леванте
|24
|30
|14
|Эспаньол
|25
|30
|15
|Жирона
|24
|27
|16
|Реал Вальядолид
|25
|26
|17
|Сельта Виго
|25
|25
|18
|Вильярреал
|25
|23
|19
|Райо Вальекано
|25
|23
|20
|Уэска
|25
|19