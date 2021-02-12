Отец Неймара ответил тренеру "Кана", высмеявшему бразильца
Неймар да Силва, отец нападающего ПСЖ Неймара, отреагировал на заявление главного тренера "Кана" Паскаля Дюпра о его сыне.
Ранее наставник сказал, что не будет плакать после поражения от парижской команды, а оставит это бразильскому форварду.
"Это правда, что моему сыну приходится плакать, но не из-за того, из-за чего вы думаете. Думаю, его слёзы вызваны тем, что в футболе есть такие тренеры, как вы, судьи такого уровня, нерадивые и молчащие лиги, зачастую предвзятые журналисты, а также трусы. Да, ему приходится плакать. Но через слёзы футбольная магия продлится - Неймар, как и всегда, восстанет, чтобы снова побеждать", - написал отец футболиста в инстаграме.
Напомним, что в кубковом матче с "Каном" 29-летний Неймар получил травму приводящей мышцы левого бедра и выбыл на 4 недели.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
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|ПСЖ
|27
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|2
|Марсель
|28
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|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13