Отец Неймара ответил тренеру "Кана", высмеявшему бразильца

Неймар да Силва, отец нападающего ПСЖ Неймара, отреагировал на заявление главного тренера "Кана" Паскаля Дюпра о его сыне.

Ранее наставник сказал, что не будет плакать после поражения от парижской команды, а оставит это бразильскому форварду.

"Это правда, что моему сыну приходится плакать, но не из-за того, из-за чего вы думаете. Думаю, его слёзы вызваны тем, что в футболе есть такие тренеры, как вы, судьи такого уровня, нерадивые и молчащие лиги, зачастую предвзятые журналисты, а также трусы. Да, ему приходится плакать. Но через слёзы футбольная магия продлится - Неймар, как и всегда, восстанет, чтобы снова побеждать", - написал отец футболиста в инстаграме.

Напомним, что в кубковом матче с "Каном" 29-летний Неймар получил травму приводящей мышцы левого бедра и выбыл на 4 недели.

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