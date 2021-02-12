Отец Неймара ответил тренеру "Кана", высмеявшему бразильца

Теги псжнеймарфк канпаскаль дюпра

Отец Неймара ответил тренеру "Кана", высмеявшему бразильца

Неймар да Силва, отец нападающего ПСЖ Неймара, отреагировал на заявление главного тренера "Кана" Паскаля Дюпра о его сыне.

Ранее наставник сказал, что не будет плакать после поражения от парижской команды, а оставит это бразильскому форварду.

"Это правда, что моему сыну приходится плакать, но не из-за того, из-за чего вы думаете. Думаю, его слёзы вызваны тем, что в футболе есть такие тренеры, как вы, судьи такого уровня, нерадивые и молчащие лиги, зачастую предвзятые журналисты, а также трусы. Да, ему приходится плакать. Но через слёзы футбольная магия продлится - Неймар, как и всегда, восстанет, чтобы снова побеждать", - написал отец футболиста в инстаграме.

Напомним, что в кубковом матче с "Каном" 29-летний Неймар получил травму приводящей мышцы левого бедра и выбыл на 4 недели.

Не пропустите: Неймар: "Грустно слышать, что я плакса". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

РФС и РПЛ нашли деньги для "Тамбова": названа сумма

РФС и РПЛ нашли деньги для "Тамбова": названа сумма

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов