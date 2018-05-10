Отец Неймара попросил агента подыскать новый клуб для сына
Отец форварда ПСЖ Неймара попросил известного агента Пини Захави подыскать новый клуб для своего сына, информирует Liberation.
Так, по сведениям издания, такую просьбу Неймар да Силва Сантос озвучил агенту на их встрече, которая состоялась в конце апреля. В частности, он попросил Захави выйти на контакт с ведущими клубами планеты, которые были бы заинтересованы в подписании его сына.
В то же время sport.es, не исключает, что распространением этой информации окружение Неймара желает выбить для бразильца новый контракт в ПСЖ.
Напомним, Давид Луиз сделал громкое заявление по будущему Неймара. | soccernews.ru
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|Команда
|М
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|36
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|Лион
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|Монако
|36
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|4
|Марсель
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|Ренн
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|Сент-Этьен
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|52
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|Ницца
|36
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|8
|Монпелье
|36
|49
|9
|Бордо
|36
|49
|10
|Нант
|36
|46
|11
|Генгам
|36
|46
|12
|Дижон
|36
|45
|13
|Амьен
|36
|42
|14
|Анжер
|36
|41
|15
|ФК Кан
|36
|37
|16
|Лилль
|36
|35
|17
|Страсбур
|36
|35
|18
|Тулуза
|36
|34
|19
|Труа
|36
|32
|20
|Метц
|36
|26