Отец Неймара прилетел в Барселону

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Отец Неймара прилетел в БарселонуОтец форварда каталонской "Барселоны" Неймара прилетел сегодня утром в Барселону из Соединенных Штатов Америки.

Как информирует Mundo Deportivo, цель визита бразильца в Испанию пока остается не известной, однако сообщается, что этим же рейсом на Пиренеи возвращались вице-президент "сине-гранатовых" Манел Арройо и бывший игрок команды Карлес Пуйоль, проводивший в США отдых со своей семьей.

Напомним, завтра Неймар пройдет медобследование в ПСЖ| soccernews.ru

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