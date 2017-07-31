Отец Неймара прилетел в Барселону

Отец форварда каталонской "Барселоны" Неймара прилетел сегодня утром в Барселону из Соединенных Штатов Америки.

Как информирует Mundo Deportivo, цель визита бразильца в Испанию пока остается не известной, однако сообщается, что этим же рейсом на Пиренеи возвращались вице- президент "сине-гранатовых" Манел Арройо и бывший игрок команды Карлес Пуйоль, проводивший в США отдых со своей семьей.