Отец Неймара продолжит контакты с "Реалом" во время ЧМ

Отец форварда ПСЖ Неймара продолжит контакты с мадридским "Реалом" во время Чемпионата Мира, информирует El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, Неймар да Силва Сантос сейчас находится в России, где следит за выступлением сборной Бразилии. Однако параллельно он работает над будущим своего сына. Ожидается, что Неймар-старший продолжит обсуждение с королевским клубом условий возможного самого громкого перехода текущего лета.

Напомним, сборная Бразилии сделал официальное заявление по травме Неймара. | soccernews.ru