Отец Неймара раскрыл планы на будущее своего сына

Отец форварда французского ПСЖ Неймара дал комментарий слухам о возможном переходе его сына в мадридский "Реал".

"Будущее Неймара связано с ПСЖ", - приводит слова Неймара да Силвы Сантоса Agence France-Presse.

Напомним, в настоящее время 26-летний нападающий парижан восстанавливается от перелома пятой плюсневой кости у себя на родине в Бразилии.

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