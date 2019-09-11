Отец Неймара рассказал, почему его сын хочет вернуться в "Барселону"

Отец нападающего ПСЖ Неймара объяснил желание своего сына покинуть парижский клуб и вновь стать игроком "Барселоны".

"Неймар хочет играть там, где он счастлив. А в "Барселоне" он был очень счастлив. Когда его друзья в раздевалке "Барсы" спрашивали, вернется ли он, его это тронуло. Мы не смогли договориться о трансфере, но переговоры между клубами не завершены", - цитирует Неймара-старшего Paris United.

Напомним, что бразилец выступал за "блауграну" с 2013 по 2017 год, после чего ушёл в ПСЖ за 222 миллиона евро.

Контракт Неймара с парижанами рассчитан до 2022 года, однако клуб готов рассмотреть предложения о его продаже уже в январе.

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