Отец Неймара: "Решение сына перейти в ПСЖ застало меня врасплох"

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Отец Неймара: "Решение сына перейти в ПСЖ застало меня врасплох"Отец вингера французского ПСЖ Неймара Неймар да Силва Сантос высказался о своей реакции на решение своего сына покинуть каталонскую "Барселону".

"Это решение Неймара о переезде в Париж застало меня врасплох. У нас было предложение от них в прошлом году, но мы не достигли соглашения, но на этот раз предложение ПСЖ было очень интересным. Он хочет помочь Парижу выиграть Лигу Чемпионов и чемпионат. Правда состоит в том, что он колебался до последнего момента, принимая это решение", - цитирует Неймара-старшего RMC Sport.

Напомним, отец Неймара объяснил выбор своего сына. | soccernews.ru

комментарии
Михаил

То есть они и год назад просто "не достигли соглашения", то есть как минимум вели переговоры, а теперь вдруг "врасплох"? Лукавит

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