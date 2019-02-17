Отец Неймара сделал заявление о возможном участии игрока в ответном матче с "Манчестер Юнайтед"

Отец Неймара исключил возможность появления игрока в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Манчестер Юнайтед".

"У Неймара серьезное повреждение. Он пропустит как минимум десять недель. Поэтому он не сможет сыграть против "Манчестер Юнайтед", - приводит слова отца футболиста Goal.com.

Напомним, что в первом поединке на "Олд Траффорд" ПСЖ обыграл "МЮ" со счетом 2:0.

Ответная игра запланирована на 6 марта.

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