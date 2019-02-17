Отец Неймара сделал заявление о возможном возвращении в "Барселону"

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Отец Неймара сделал заявление о возможном возвращении в "Барселону"
Неймар да Силва, отец бразильского нападающего ПСЖ Неймара, опроверг информацию о том, что его сын может вернуться в "Барселону".

"За Неймара могут говорить только два человека. Это я сам и Неймар. Мы с ним никогда не говорили о возвращении в "Барселону". Кто-то слышал от нас об этом? Нет, конечно. Слухи вокруг такого игрока прекратить невозможно.

Но все это ложь. Мы не звонили в "Барселону". Хотя эти слухи нас веселят, но и отвлекают", - приводит слова Неймара Téléfoot.

Ранее сообщалось, что 27-летний Неймар разочарован переходом в ПСЖ и хочет вернуться в "Барселону".

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