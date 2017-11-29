Отец Неймара: "Сегодня мой сын не думает об уходе из ПСЖ"

Отец вингера французского ПСЖ Неймара высказался о будущем своего сына.

" Ситуация меняется очень быстро. Сегодня мы не думаем об уходе и не реагируем на подобные слухи, это стало бы чем-то невозможным. Я не могу говорить сейчас о переговорах, которые могут произойти через пять-шесть лет. У него есть контракт с ПСЖ, и он только что пришел сюда. Прошло только три месяца с тех пор, как он оказался здесь, а все уже говорят о его уходе. Трудно ответить на подобные слухи ", - цитирует Неймара да Силву Сантоса le10sport.

Напомним, Неймар может получить два года тюремного заключения. | soccernews.ru