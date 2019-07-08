Отец Неймара сообщил, когда форвард вернется в ПСЖ
Неймар да Силва, отец бразильского нападающего ПСЖ Неймара, заявил, что его сын заранее предупредил клуб о неявке на предсезонный сбор 8 июля.
"Всем известно, почему Неймар не прибыл на сбор. Это было запланировано еще год назад. Дело в благотворительном фонде сына Instituto Neymar Jr. Мы не имели возможности отложить данное мероприятие. Он прибудет в расположение ПСЖ 15 июля. Вот и все, нет никаких проблем. В ПСЖ знают это", - приводит слова отца Неймара AFP.
Ранее сообщалось, что 27-летний Неймар принял решение покинуть ПСЖ и вернуться в "Барселону". Каталонский клуб готов вернуть бразильца и предлагает за него 100 миллионов евро и одного из своих игроков. Контракт Неймара с ПСЖ действует до лета 2022 года.
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