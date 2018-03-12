Отец Неймара сообщил "Реалу" трансферную стоимость своего сына

Отец форварда французского ПСЖ Неймара сообщил мадридскому "Реалу" трансферную стоимость своего сына.

Так, по сведениям AS, на встрече с представителями королевского клуба, которая состоялась несколько недель назад в Париже, Неймар да Силва Сантос заявил, что трансфер главной звезды "красно-синих" оценивается в 400 миллионов евро.

Напомним, президент ПСЖ намерен лично встретиться с Неймаром в Бразилии. | soccernews.ru