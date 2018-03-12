Отец Неймара сообщил "Реалу" трансферную стоимость своего сына

Теги неймарпсжреал мадрид

Отец Неймара сообщил "Реалу" трансферную стоимость своего сынаОтец форварда французского ПСЖ Неймара сообщил мадридскому "Реалу" трансферную стоимость своего сына.

Так, по сведениям AS, на встрече с представителями королевского клуба, которая состоялась несколько недель назад в Париже, Неймар да Силва Сантос заявил, что трансфер главной звезды "красно-синих" оценивается в 400 миллионов евро.

Напомним, президент ПСЖ намерен лично встретиться с Неймаром в Бразилии. | soccernews.ru

комментарии
Flamenco

В итоге он поиграет везде по 6 месяцев, и в конце окажется в Китае !

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Flamenco

Папа Неймара одурачит всю ГейРопу, и Шейхов

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Flamenco

Папа Неймара одурачит всю ГейРопу, и Шейхов

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Иван

Это больше бюджета моего города )) Куда они эти деньги девают, на них можно 10 жизней прожить припеваючи!!! )

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Икс

Какая то баба, там не хочу здесь не буду.

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Неизвестный

ТФУЁ че он из брилианта что ли? тоже мне

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