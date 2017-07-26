Отец Неймара: "Спросите лучше у моего сына, куда он перейдет"

Отец нападающего "Барселоны" Неймара не стал комментировать слухи о возможном переходе своего сына в ПСЖ

"Где будет играть Неймар? Спросите лучше у него", - приводит слова отца форварда Sport.es.

Ранее сообщалось, что ПСЖ готов заплатить за 25-летнего Неймара 222 миллиона евро.

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