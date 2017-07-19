Отец Неймара таки встретится с президентом ПСЖ

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Отец Неймара таки встретится с президентом ПСЖОтец форварда каталонской "Барселоны" Неймара таки встретится с президентом французского ПСЖ Нассером Ганимом Аль-Хелаифи.

Как информирует Marca, встреча агента бразильца, коим и является его ближайший родственник, с клубным боссом парижан является неизбежной. Отец Неймара намерен обсудить возможный трансфер своего сына, несмотря на все заявления, которые были сделаны самим футболистом и руководством "сине-гранатовых".

В случае, если 25-летнего нападающего таки устроят условия, предложенные ПСЖ, французский гранд сядет за стол переговоров с "Барсой" по поводу возможного трансфера игрока каталонского клуба.

Напомним, Неймар заявил, что он счастлив в "Барселоне". | soccernews.ru

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