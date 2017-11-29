Отец Неймара: "В Европе сын еще проведет десять лет"

Отец вингера французского ПСЖ Неймара высказался о возможном возвращении его сына в Бразилию.

" Неймар вря д ли собирается покинуть Европу в следующие восемь лет. Наша работа, которая завязана на карьере Неймара, сосредоточена на Европе - том месте, о котором он всегда мечтал. Его мечта заключалась в том, чтобы добраться до Европы, и поэтому я не вижу его ухода и возвращения в Бразилию. Я думаю, что у него есть еще десять лет выступлений в Европе ", - цитирует Неймара да Силву Сантоса Fox Sports.

Напомним, отец Неймара исключил его уход из ПСЖ. | soccernews.ru