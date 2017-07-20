Отец Неймара встретится с представителями ПСЖ в течение ближайших нескольких часов

Отец форварда каталонской "Барселоны" Неймара встретится с представителями французского ПСЖ в течение ближайших нескольких часов.

Как информирует sport.es, стороны намерены согласовать все условия личного контракта футболиста, который будет подписан между бразильцем и парижанами. Представлять интересы французского клуба на встрече будет спортивный директор Антеро Энрике.

Напомним, "Барселона" ограничится двумя топовыми приобретениями в случае ухода Неймара. | soccernews.ru