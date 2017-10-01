Отец Неймара высказался о конфликте своего сына и Кавани

Отец вингера французского ПСЖ Неймара Неймар да Силва Сантос высказался о конфликте своего сына и его партнера по линии атаки в клубе Эдинсона Кавани.

"Общественное мнение о расколе отношений Неймара с Эдинсоном Кавани преувеличено. Мы увидели в игре против "Баварии", что у них нет никаких проблем", - цитирует Неймара-старшего Get French Football News.

Напомним, Неймар забил 300-й гол в карьере. | soccernews.ru