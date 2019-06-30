Отец Неймара выступал против перехода игрока в ПСЖ

Неймар да Силва, отец и агент форварда ПСЖ Неймара, был против перехода сына во французский клуб.

"Ты пожалеешь об этом", - сказал отец сыну, заявляет Mundo Deportivo.

Напомним, что Неймар перебрался в ПСЖ в 2017 году за 222 миллиона евро. За клуб он провел 57 матчей, забил 52 гола и отдал 31 результативную передачу.

Ранее стало известно, что Неймар изъявил желание вернуться в "Барселону". Клуб работает над трансфером бразильца.

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