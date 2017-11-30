Отец Неймара выступал против установления большой сумму отступных за сына в "Барселоне"

Отец Неймара выступал против установления большой сумму отступных за своего сына во время его выступлений за каталонскую "Барселону".

Так, по сведениям El Mundo Deportivo, Неймар да Силва Сантос требовал не включать в последний контракт своего сына с "сине-гранатовыми" пункт о ежегодном увеличении клаусулы. В итоге клуб и отец футболиста сошлись на том, что сумма отступных будет расти лишь на несколько десятков миллионов евро в год.

Напомним, у Неймара снова случился разлад в отношениях с Кавани. | soccernews.ru