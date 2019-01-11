Отец Неймара ярко отреагировал на последние слухи вокруг своего сына

Отец бразильского нападающего ПСЖ Неймара ярко отреагировал на последние слухи вокруг своего сына.

В частности, Неймар-старший прошёлся по публикациям испанской прессы, в которых утверждается, что форвард пять раз контактировал с руководством каталонского клуба касательно возможного возвращения на "Камп Ноу".

"Fake News" - написал родственник футболиста в своём инстаграме.

Напомним, что Неймар перешёл из "Барселоны" в ПСЖ летом 2017 года за 222 миллиона евро.

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