Отец Неймара ярко отреагировал на последние слухи вокруг своего сына
Отец бразильского нападающего ПСЖ Неймара ярко отреагировал на последние слухи вокруг своего сына.
В частности, Неймар-старший прошёлся по публикациям испанской прессы, в которых утверждается, что форвард пять раз контактировал с руководством каталонского клуба касательно возможного возвращения на "Камп Ноу".
"Fake News" - написал родственник футболиста в своём инстаграме.
Напомним, что Неймар перешёл из "Барселоны" в ПСЖ летом 2017 года за 222 миллиона евро.
Не пропустите: "Барселона" готова расстаться с одним из лидеров команды ради возвращения Неймара. | http://soccernews.ru
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|М
|О
|1
|Барселона
|18
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|18
|35
|3
|Севилья
|18
|33
|4
|Алавес
|18
|31
|5
|Реал Мадрид
|18
|30
|6
|Бетис
|18
|26
|7
|Хетафе
|18
|25
|8
|Эспаньол
|18
|24
|9
|Жирона
|18
|23
|10
|Леванте
|18
|23
|11
|Валенсия
|18
|22
|12
|Реал Сосьедад
|18
|22
|13
|Эйбар
|18
|22
|14
|Сельта Виго
|18
|21
|15
|Реал Вальядолид
|18
|21
|16
|Леганес
|18
|19
|17
|Атлетик Бильбао
|18
|19
|18
|Вильярреал
|18
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