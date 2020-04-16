Отец Неймара заверил болельщиков, что сын не хочет покидать ПСЖ
Отец форварда ПСЖ Неймара сказал, что сын доволен положением в парижском клубе и не собирается покидать команду.
"Неймар сам отвечает за свои решения по поводу дальнейшей карьеры. Мы решаем только административные вопросы по поводу контракта или его бытовых условий.
Сын счастлив быть в ПСЖ, он рад, что команда вышла в четвертьфинал Лиги Чемпионов. Он не думает об уходе из клуба", - сказал отец бразильца.
Ранее сообщалось, что футболист может вернуться в "Барселону" в летнее трансферное окно.
В этом сезоне Неймар провел 22 матча во всех турнирах, забил 18 голов и сделал 10 результативных передач.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Реймс
|28
|41
|6
|Ницца
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Анжер
|28
|39
|11
|Страсбур
|27
|38
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13