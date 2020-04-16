Отец Неймара заверил болельщиков, что сын не хочет покидать ПСЖ

Отец форварда ПСЖ Неймара сказал, что сын доволен положением в парижском клубе и не собирается покидать команду.

"Неймар сам отвечает за свои решения по поводу дальнейшей карьеры. Мы решаем только административные вопросы по поводу контракта или его бытовых условий.

Сын счастлив быть в ПСЖ, он рад, что команда вышла в четвертьфинал Лиги Чемпионов. Он не думает об уходе из клуба", - сказал отец бразильца.

Ранее сообщалось, что футболист может вернуться в "Барселону" в летнее трансферное окно.

В этом сезоне Неймар провел 22 матча во всех турнирах, забил 18 голов и сделал 10 результативных передач.

А еще: Парень мамы Неймара оказался бисексуалом| http://soccernews.ru