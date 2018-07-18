Отец Неймара заверил руководство ПСЖ, что его сын счастлив в Париже

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Отец Неймара заверил руководство ПСЖ, что его сын счастлив в ПарижеОтец форварда ПСЖ Неймара заверил руководство его клуба, что сын счастлив в Париже, информирует El Pais.

По сведениям источника, Неймар да Силва Сантос во время своих контактов с парижанами дал понять, что главная звезда чемпионов Франции не планирует менять команду в текущее трансферное окно. Было сказано, что бразилец чувствует себя комфортно на "Парк де Пренс" благодаря поддержке катарских владельцев клуба.

Напомним, Неймар удивил своими баскетбольными навыками. | soccernews.ru

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